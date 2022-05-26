Збройні сили України б'ються за кожну ділянку фронту і кожен населений пункт. Вибивати ворога допомагає західне озброєння і техніка.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані", – написав він у Facebook.

Залужний наголосив, що з цим не можна зволікати.

"Ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", – сказав він.

Раніше Валерій Залужний говорив про те, що українська армія вже використовує на передовій французькі САУ нового покоління "Caesar". Гаубиця дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.