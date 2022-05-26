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Нам дуже важко, але ми стоїмо, – Залужний нагадав, що не можна зволікати з доставкою зброї

Україна очікує від Заходу далекобійного озброєння.

Нам дуже важко, але ми стоїмо, – Залужний нагадав, що не можна зволікати з доставкою зброї
Скріншот відео
Фото: Facebook Валерія Залужного

Збройні сили України б'ються за кожну ділянку фронту і кожен населений пункт. Вибивати ворога допомагає західне озброєння і техніка. 

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані", – написав він у Facebook.

Залужний наголосив, що з цим не можна зволікати.

"Ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", – сказав він. 

Раніше Валерій Залужний говорив про те, що українська армія вже використовує на передовій французькі САУ нового покоління "Caesar". Гаубиця дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

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