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Грошове забезпечення військових зростає кожного місяця, – Міноборони

У червні на потреби ЗСУ буде перераховано 64 млрд гривень – приблизно стільки, скільки виплатили за весь 2021 рік.

Грошове забезпечення військових зростає кожного місяця, – Міноборони
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що в лютому на забезпечення військових було перераховано 20 млрд гривень. За квітень виплати сягнули 51 млрд гривень. У червні Міноборони планує перерахувати на потреби ЗСУ понад 64 млрд гривень. 

Про це Ганна Маляр повідомила на брифінгу, передає кореспондент LB.

"За період дії воєнного стану на виплати грошового забезпечення наших військовослужбовців ЗСУ Міністерством оборони профінансовано 121 млрд гривень", – повідомила Маляр.

За її словами, відбувається щомісячне зростання виплат.

"Якщо говорити по місяцях для розуміння зростання фінансування, то в березні профінансовано за лютий. І це було 20 млрд гривень. Якщо говорити про квітень за березень, то це 38 млрд. І всі відчувають, як зростає цифра. У травні – це виплати за квітень. І це був вже 51 млрд гривень", – зазначила вона.

Маляр додала, що в червні (за травень) Міноборони планує перерахувати понад 64 млрд гривень на грошове забезпечення ЗСУ.

"Для розуміння. 64 млрд – це приблизно стільки, скільки за весь 2021 ми виплатили за рік. А зараз – за один місяць. Під час воєнного стану", – наголосила вона.

Нагадаємо, Ганна Маляр заявила про те, що Україна боротиметься до повного звільнення територій у міжнародно визнаних кордонах.

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