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Перехоплення СБУ: окупанти кидають гранати в підвали, де люди ховаються від обстрілів

Російський військовий на записі хизується знущаннями над мирними мешканцями.

Перехоплення СБУ: окупанти кидають гранати в підвали, де люди ховаються від обстрілів
Фото: СБУ

Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення, де російський військовий розповідає своїй дружині про зачистку підвалів, у яких мирні українці ховаються від обстрілів.

Про це СБУ повідомляє в Telegram.

Згідно з повідомленням, окупант наразі перебуває в Харківській області.

“Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем”, – говорить росіянин. 

Він додає, що така поведінка – звичайна практика, і водночас розповідає, як російські військові з іншого підрозділу зґвалтували жінку.

Також окупант хизується знущаннями над українцями: “Я могу просто взять нож, уши отрезать”. Військовослужбовець РФ заявляє, що робитиме це і в Росії. 

Нагадаємо, обстрілюючи Сєвєродонецьк, військові РФ цілеспрямовано б'ють по бомбосховищах, де ховаються мирні українці. За добу 24 травня біля сховищ загинули шестеро мирних мешканців, ще восьмеро зазнали поранень. 

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