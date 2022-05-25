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Сєвєродонецьк тримає оборону, але росіяни цілеспрямовано бʼють по бомбосховищах

За добу загинули шестеро мирних, ще не менш ніж восьмеро зазнали поранень. Більшість із них – біля сховищ. 

Сєвєродонецьк тримає оборону, але росіяни цілеспрямовано бʼють по бомбосховищах
Обстріл школи в Луганській області
Фото: Сергій Гайдай

За 24 травня в Сєвєродонецьку від обстрілів російських військ загинули шестеро людей, щонайменше восьмеро мирних отримали поранення. Більшість – поблизу бомбосховищ.

Місто тримає оборону. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

"Останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно. Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано", – зазначив він. 

Обстрілюють росіяни і школи, бо знають, що там є укриття. Поблизу одного з навчальних закладів учора поранено жінку. 

"Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом з усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомагати ворогу", – наголосив голова ОВА.

Ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

Гайдай підкреслив, що кількість зруйнованого за добу житла тепер рахувати важко. Є дані щодо руйнації двох будинків в Сєвєродонецьку, по чотири ушкоджено в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

"У ці хвилини за підтримки артилерії російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк", – наголосив він. 

Нагадаємо, що цілеспрямовані атаки по місцях укриття мирних мешканців ворожі війська робили і раніше. У Маріуполі вони кинули авіабомбу на Драматичний театр, де ховалися діти, жінки та літні люди. На Луганщині вони застосували авіаудар проти школи в Білогорівці. 

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