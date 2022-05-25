Дружина командира полку "Азов" стверджує, що полонені не зазнали насильства, – The Gardian

Захисників Маріуполя, яких захопили після тримісячної облоги Азовсталі, тримають у задовільних умовах.

Про це пише The Gardian з посиланням на слова дружини командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерини.

За її словами, Денис зміг коротко зателефонувати їй за допомогою Червоного Хреста. Він сказав, що в нього все добре. Додав, що полонені не зазнали насильства, проте невідомо, чи міг він вільно говорити.

"Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми не знаємо, але на цей момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", – розповіла Катерина Прокопенко.

Більшість поранених бійців "Азова" утримують у в’язниці в селі Оленівка в окупованому Донецькому регіоні, менша група важкопоранених перебуває в лікарні окупованого міста Новоазовськ.

Прокопенко зазначила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію евакуації заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Останніми територію Азовсталі покидали командири. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі.