Головне за день. Вівторок, 24 травня

Втрати окупантів, прогнози від Буданова, артснаряди від Канади та надзвичайний стан в Угорщині. Яким запам’ятається 90-й день повномасштабної війни.

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках - Донецькому, Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському, повідомили в Генштабі ЗСУ.

При цьому зазнають втрат як у техніці, так і в живій силі, зокрема на сході українські бійці знищили, за повідомленням ОТУ "Схід", 180 окупантів.

Forbes Україна підрахував, що Росія вже втратила в Україні техніки на $13 млрд, тільки за останній тиждень втрати окупантів склали близько $400 млн.

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через аварійний стан кораблів моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Якщо лави «відмовників» зростатимуть, можливо, і війна швидше закінчиться. Однак наразі начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що переламний момент у війні з Росією настане в серпні, коли наші захисники почнуть активно використовувати озброєння, надане західними партнерами.

До слова, Канада передасть Україні найбільшу одноразову допомогу - 20 тисяч артснарядів для гаубиць.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу Єрмак очолюватиме спільно з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Андрій Єрмак також поінформував, що Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на суму 500 млн євро. "Зброя для нашої перемоги… Дякуємо союзникам", – зазначив Єрмак, наголосивши, що Україні потрібно "багато і швидко – втрачати час більше не можна".

Саме так, адже час — це не лише гроші і зброя, але й доля тимчасово окупованих територій. За даними Кирила Буданова, Кремль, усвідомивши, що з херсонцями сценарій "референдумів" не спрацює, вирішив приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію".

Мелітополь охопила справжня партизанська війна: за оцінкою місцевих, близько 90% населення так чи інакше чинять спротив окупантам.

Росіяни ж на тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати мирних жителів за їхню проукраїнську позицію. У Мелітополі окупанти взяли в полон засновницю гуманітарного штаба Олесю Дорохову.

У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих, повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко. Скільки ще таких страшних знахідок на нас очікує?!

Міністерство з питань реінтеграції ТОТ оновило мапу громад у районах бойових дій і в оточенні. До переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей. Список практично не зазнав змін, додалася лише одна громада Миколаївщини – Радсадівська.

Тим часом сьогодні зранку російські військові обстріляли підприємство "Азот" у Сєвєродонецьку. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей.

За повідомленням керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади, наші Збройні сили зі значними зусиллями тримають оборону.

Від рук окупантів загинули нині 12 мирних жителів Донеччини.

А Світлодарськ Донецької області захопили окупанти.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив у Telegram, що наші військові відступають з населених пунктів, щоб уникнути оточення або великих втрат. З цієї причини ЗСУ залишили місто Світлодарськ і селище Миронівський на Донеччині.

Попри все, українці вірять в ЗСУ і повертаються додому з тимчасової евакуації. З 10 травня в Україну в'їжджає людей більше, ніж виїжджає, зазначають у Держприкордонслужбі. Загалом з-за кордону повернулися вже 2,2 млн наших співгромадян.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в Угорщині надзвичайного стану через війну в Україні. "Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції в Брюсселі призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", – заявив Орбан.

Нагадаємо, що саме через Угорщину очільники МЗС країн Євросоюзу не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

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