Російські окупанти взяли в полон у Мелітополі засновницю гуманітарного штабу Олесю Дорохову, - Денісова

У Мелітополі загарбники взяли в полон виконувача обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Після 24 лютого Олеся Дорохова на базі навчального закладу організувала Центр допомоги «Від серця до серця». Це був єдиний у місті український гуманітарний штаб з допомоги мешканцям Мелітополя та переселенцям із Маріуполя.

У цьому центрі люди могли отримати харчування, речі першої необхідності, ліки, також волонтери формували пакети для самотніх та лежачих хворих.

Як підкреслила Денісова, викрадаючи активістів, окупанти намагаються зламати волю та супротив місцевого населення, і як наслідок - насадити владу терору і страху.

Крім того, захоплення цивільних заручників є прямим порушенням ст. 3 та ст. 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, ст.і 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і ст. 5 Європейської конвенції з прав людини.

Також такі дії є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до ст. 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні.

Як раніше повідомлялось, в окупованому росіянами місті Мелітополь (Запорізька область) розгорнулась партизанська війна. Після приходу ворожих військ у лютому мелітопольці намагалися блокувати бронетехніку та протестували. Після застосування сили проти них рух опору лише набрав обертів.