Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

У квартиру міського голови Енергодара вломилися окупанти

Помешкання після "відвідин" опечатали.

У квартиру міського голови Енергодара вломилися окупанти
Фото: Facebook/Дмитро Орлов

У квартиру міського голови Енергодара 24 травня вломилися семеро окупантів. 

Про це повідомив Дмитро Орлов у своєму Telegram.

"Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів та одна жінка. Скоріше за все кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості" знаючи, що власників вже давно там немає", - розповів Орлов.

Він зазначив, що непрохані гості спершу пошкодили вхідні двері під’їзду, а згодом - і двері самої квартири. 

"Що можна знайти в помешканні багатодітної родини з трьома дітьми? Не здивуюся якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат джавелін або гранатомет", - зіронізував очільник Енергодару.

Він повідомив, що його помешкання окупанти опечатали.

Нагадаємо, у березні російські окупанти обшукали і обікрали квартиру Каті Гандзюк у Херсоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також