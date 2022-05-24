У квартиру міського голови Енергодара 24 травня вломилися семеро окупантів.

Про це повідомив Дмитро Орлов у своєму Telegram.

"Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів та одна жінка. Скоріше за все кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості" знаючи, що власників вже давно там немає", - розповів Орлов.

Він зазначив, що непрохані гості спершу пошкодили вхідні двері під’їзду, а згодом - і двері самої квартири.

"Що можна знайти в помешканні багатодітної родини з трьома дітьми? Не здивуюся якщо скоро вийде сюжет про те, що "Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат джавелін або гранатомет", - зіронізував очільник Енергодару.

Він повідомив, що його помешкання окупанти опечатали.

Нагадаємо, у березні російські окупанти обшукали і обікрали квартиру Каті Гандзюк у Херсоні.