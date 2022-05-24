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Після ПЦУ автокефалію отримала церква в Північній Македонії, - Юраш

55 років проти цієї автокефалії виступала Сербська православна церква.

Після ПЦУ автокефалію отримала церква в Північній Македонії, - Юраш
Фото: EPA/UPG

Православна церква Північної Македонії отримала автокефалію.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"16-та (Українська Церква була 15-ю) Автокефальна Православна Церква з'явилася сьогодні в Православній Ойкумені - Охридська Архієпископія в Північній Македонії! Після 55 років заперечень зі сторони Сербської Церкви менше ніж за 1 місяць за доброї волі 2 Патріархатів - Материнського Вселенського і Сербського - питання було вирішено!", - повідомив Юраш.

Він привітав з нагоди цієї події посла Північної Македонії при Святому Престолі Марію Єфремову.

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