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​Окупанти обстріляли "Азот" у Сєвєродонецьку, загинули п'ятеро людей

Щільність і кількість обстрілів на Луганщині зростає щодня.

​Окупанти обстріляли "Азот" у Сєвєродонецьку, загинули п'ятеро людей
Наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку 24 травня
Фото: Telegram Сергія Гайдая

Зранку 24 травня російські військові обстріляли підприємство "Азот" у Сєвєродонецьку. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей", – написав голова Луганської ОВА.

За його словами, сьогодні зранку росіяни знову відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де облаштовані декілька бомбосховищ. Через обстріли загинули четверо людей. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилося несумісним з життям.

Нагадаємо, для захоплення Луганської області Росія використала 25 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких було до 500 осіб.

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