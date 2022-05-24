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МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням

За місяць додалася ще одна громада на Миколаївщині. 

Міністерство з питань реінтеграції ТОТ оновило мапу громад у районах бойових дій і в оточенні. 

Станом на 18 травня в оновлений перелік громад, розташованих у районах бойових дій або тимчасово окупованих, оточених (заблокованих), додалася одна громада Миколаївської області – Радсадівська. Про це міністерство повідомило у Facebook.

Фото: МінТОТ

"Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей", – йдеться в повідомленні. 

Місяць тому, 25 квітня, до цього переліку входили шість громад Дніпропетровської області, 66 Донецької, 61 Запорізької, 37 Луганської, 21 Миколаївської, 51 Харківської, 49 Херсонської.

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