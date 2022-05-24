Росія збирається приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію", – Буданов

Кремль усвідомив, що сценарій "референдумів" з херсонцями не спрацює.

Росія розуміє, що провести референдум у Херсонській області подібно до Донеччини і Луганщини в неї не вдастся, оскільки мешканці не збираються на них приходити. Через це вона готує інший сценарій окупації.

Про це в інтервʼю УП повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Просто по зверненню, скажімо так, тимчасового "керівництва" цих областей. І хочуть це все назвати Херсонська таврійська губернія. Тобто це територія тимчасово окупованої Автономної республіки Крим та Херсонська область", – ззаначив він.

Буданов поянив, що за імперських часів Херсонська губернія мала адміністративний центр у Сімферополі. Саме це зараз збирається відродити Кремль.

"І, таким чином, один з основних варіантів, який вони зараз опрацьовують – це приєднання Херсонської області до Криму і входження в склад Росії як Таврійська губернія. Думка людей їх не цікавить, абсолютно", – наголосив керівник ГУР.

Херсонська область, попри репресії з боку окупантів, не втрачає проукраїнських настроїв та мужньо протистоїть "владі" загарбників. Мешканці виходять на проукраїнські мітинги та відмовляються від співпраці з ворогом.