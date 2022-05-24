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Російські моряки відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів, - розвідка

Кожен вихід у море окупанти сприймають як квиток в один кінець.

Російські моряки відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів, - розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Запроваджені проти країни-окупанта міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії. Щоби забезпечити плавучість на деяких кораблях, зокрема, носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною. Тепер кожен вихід у море обізнані з “імпортозаміщенням” окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу.

Винних у витоці цієї інформації погрожують звинуватити в державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня в Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

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