Німеччина очікує на "прорив" у ЄС щодо ембарго на російську нафту, - міністр економіки

Європейська комісія та США співпрацюють над пропозиціями, які дозволять обмежити світові ціни на нафту.

Європейський союз може досягнути згоди щодо ембарго на російську нафту протягом найближчих днів.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек в ефірі німецької радіостанції ZDF, передає "Радіо Свобода".

"Ми досягнемо прориву найближчими днями", - сказав він у відповідь на питання про нафтове ембарго.

Водночас, міністр наголосив, що відмова від російської нафти не означатиме автоматичного послаблення президента Росії Володимира Путіна. За його словами, світові ціни на нафту різко зросли після того, як про відмову від російських нафтопродуктів заявили США, відтак Кремль міг продавати менше палива за вищу ціну.

За словами Габека, Європейська комісія та США співпрацюють над пропозиціями, які дозволять обмежити світові ціни на нафту.

"Це, очевидно, незвичайні заходи, але нині незвичайні часи. Це спрацює, тільки якщо багато країн долучаться… і це виявилося каменем спотикання", – додав німецький урядовець.

Нагадаємо, раніше віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго проти Росії без участі Угорщини.

Ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії за її військове вторгнення в Україну затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава – з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

США також заявили, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту якнайшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.