КНДР запустила три ракети зразу після завершення візиту Байдена до регіону

Інформації про ураження кораблів і літаків поки що немає.

Північна Корея випустила біля свого східного узбережжя три ракети, включно з однією великої дальності. Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден завершив свій перший президентський візит до Азії, пише The Guardian.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракети були випущені з району Сунан. Вони полетіли у сторону від східного узбережжя між 6 і 7 годинами 25 травня. Офіс нового президента Південної Кореї Юн Сук Йоля повідомив, що вважає цей запуск "серйозною провокацією, яка порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, посилює напруженість на Корейському півострові та в Північно-Східній Азії і загрожує міжнародному миру".

У відповідь на запуски військові Південної Кореї мобілізували близько 30 винищувачів F-15K.

Японія заявила, що ракети, очевидно, упали поза межами її виключної економічної зони. Повідомлень про ураження кораблів чи літаків поки що немає.

Тільки від початку цього року КНДР запустила 17 ракет, зокрема міжконтинентальні балістичні. Це останнє випробування відбулося за кілька днів після того, як Байден відвідав Південну Корею і лише за кілька годин після його повернення до Вашингтона з Японії.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван на шляху до Південної Кореї заявляв журналістам, що співробітництво США з Південною Кореєю та Японією "буде тільки зміцнюватися на тлі подальших провокацій" з боку КНДР. США не виключали, що Пхеньян влаштує нові випробування зброї саме в той час, коли в регіоні перебуває Байден.