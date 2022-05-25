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Мінфін США вирішив ускладнити для Росії обслуговування суверенного боргу

Таке рішення може наблизити Росію до межі дефолту.

Мінфін США вирішив ускладнити для Росії обслуговування суверенного боргу
Фото: betterworldcampaign.org

США не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу і яка дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США повідомило у вівторок, що не буде продовжувати ліцензію, термін дії якої закінчується о 12:01 за місцевим часом (04:01 за Грінвічем) у середу.

Ця ліцензія дозволяла Росії в умовах санкцій здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США.

Раніше це дозволяло Москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму та запобігти дефолту по своєму державному боргу.

Нагадаємо, Литва, Латвія, Словаччина та Естонія закликали до конфіскації заморожених Євросоюзом активів Росії та використання їх для відновлення України

Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, щоб профінансувати відновлення України після війни. 

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