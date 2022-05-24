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Президент Філіппін заявив, що він "на відміну від Путіна" не вбиває дітей

Дутерте наголосив, що Росія веде в Україні не "спеціальну військову операцію", а повномасштабну війну проти суверенної нації.

Президент Філіппін заявив, що він "на відміну від Путіна" не вбиває дітей
Родриго Дутерте
Фото: EPA/UPG

Президент Філіппін Родріго Дутерте розкритикував Володимира Путіна за те, що російські війська вбивають дітей на війні в Україні.

Про це пише Independent.

"Багато хто каже, що я і Путін  - обидва вбивці. Я давно казав, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося (з Путіним, - ред.) у двох різних світах", - сказав Дутерте.

Він додав, що Росія веде в Україні не "спеціальну військову операцію", а повномасштабну війну проти суверенної нації.

Нагадаємо, у 2020 році Дутерте попередив порушників карантину, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.

Раніше Дутерте закликав військових пристрелити його, якщо він затримається на посаді.

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