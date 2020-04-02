В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
ГлавнаяМир

​Президент Филиппин разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина

Об этом Дутерте заявил в видеообращении к гражданам.

​Президент Филиппин разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина
Родриго Дутерте
Фото: EPA/UPG

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.

Об этом он заявил в своем видеообращении к населению, передает CNN.

"Мои приказы полиции, военным и барангаям, если они (нарушители карантина. - ред.) станут неуправляемыми и начнут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их", - сказал Дутерте.

Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.

На Филиппинах, по данным центра Джона Хопкинса, коронаивирусом SARS-CoV-2 инфицированы 2633 человек, 107 скончались, 51 - выздоровел.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее пригрозил нарушителям карантина крупными штрафами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также