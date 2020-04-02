​Президент Филиппин разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина

Об этом Дутерте заявил в видеообращении к гражданам.

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.

Об этом он заявил в своем видеообращении к населению, передает CNN.

"Мои приказы полиции, военным и барангаям, если они (нарушители карантина. - ред.) станут неуправляемыми и начнут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их", - сказал Дутерте.

Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.

На Филиппинах, по данным центра Джона Хопкинса, коронаивирусом SARS-CoV-2 инфицированы 2633 человек, 107 скончались, 51 - выздоровел.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее пригрозил нарушителям карантина крупными штрафами.