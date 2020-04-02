Аналитики Saxo Bank назвали 2020-й потерянным годом

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 запустила три макроэкономических импульса - это глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению и нефтяная война, сбившая цены на рынке до многомесячных минимумов.

Об этом говорится в обзоре Saxo Bank, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти события приведут к масштабному обесцениванию капитала и, в скором времени, к структурной безработице... Такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом. Регуляторы должны сделать всё возможное, чтобы справиться с реальной глобальной рецессией", - утверждает главный экономист и директор по инвестициям компании Стин Якобсен.

В обзоре отмечается, что в пределенных моментах нынешние события уже затмили кризис 2008 года: некоторые рынки в течение одного дня движутся сильнее, чем обычно за целый год, и в этих условиях виден недостаток ликвидности.

"В обстановке панического снижения накопленной долговой нагрузки (делевереджинг) становится понятно, что "деньги важнее всего". Фонды, банки, инвесторы и даже компании сталкиваются не только с радикальным падением цен на активы, но и с резкими колебаниями корреляций между портфелями и скачками прибылей и убытков", - говорится в обзоре.

Тем временем центральные банки спешат предоставить поддержку в форме снижения ставок и вливаний ликвидности. Компаниям или фондам, в той или иной степени полагающимся на кредиты, это может помочь за счет уменьшения будущих затрат на финансирование. Но это не помогает ценам на акции и на кредитные активы; многие участники рынка всё равно продают активы, часто очень неликвидные, ради широкого делевереджинга.

"Нынешний цикл хуже предыдущих, потому что низкие и даже отрицательные доходности многих активов в последние годы привели к "гонке за доходностью", в которой многие участники рынка ушли далеко по кривой риска в сторону особенно неликвидных активов вроде прямых инвестиций в частные компании (private equity) и высокорисковых корпоративных облигаций", - отмечают в Saxo Bank.

Эксперты отмечают, что снижение уровня страха произойдет тогда, когда весь мир пройдет через то же, что прошла Азия в январе-феврале.

"Нужно пересмотреть ожидания по фундаментальным показателям и доходам. Регуляторы столкнулись с тройной угрозой: удар по спросу, удар по предложению и обесценивание капитала на рынке энергоносителей. Китай первым вступил в период экономического спада - предполагается, что за первый квартал падение ВВП КНР может составить 10-20%, но в ближайшие квартал-два волна наверняка дойдет до еврозоны и США", - говорится в отчете.

Напомним, ране глава МВФ заявила о начале глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса.