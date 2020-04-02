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​Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 804

За сутки зафиксировали 135 новых заражений и три смерти.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804. За сутки их количество увеличилось на 135. Зафиксированы 20 летальных случаев (за сутки - три), 13 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточный рост количества заболевших 1 апреля стал самым большим с начала эпидемии.

Большой скачок зафиксировали в Черновицкой области (39 новых случаев) и Киеве (26 новых случаев).

Статистика по областям:

  • Винницкая обл. - 51 случаев;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаи;
  • Житомирская обл. - 6 случаи;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случаев;
  • м. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаи;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случай;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случай;
  • Черкасская обл. - 54 случаев;
  • Черновицкая обл. - 143 случаев;
  • Черниговская обл. - 3 случая.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, из 804 подтвержденных случаев госпитализированы 398 человек, а остальные лечатся дома.

Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медицинских работников.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек, сообщил Ляшко.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

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