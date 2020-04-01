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У инфицированной коронавирусом жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок

Через несколько дней сделают повторный анализ.

У инфицированной коронавирусом жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок
Фото: bigkiev.ua

В Ирпене у матери, инфицированной коронавирусом, родился здоровый ребенок.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в фейсбуке.

Беременную женщину госпитализировали 24 марта с подозрением на коронавирус нового типа. На следующий день она благополучно родила в роддоме Белой Церкви, после чего их вернули в Ирпень.

На пятый день ребенку сделали лабораторное исследование на COVID-19, а сегодня стали известны результаты.

"К счастью, ПЦР-анализ негативный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под надзором наших врачей. Через несколько дней сделаем повторный анализ", - рассказал чиновник.

В целом в городе Ирпень подтверждены два случая коронавирусной болезни, в соседних Ворзеле, Гостомеле, Буче - по одному.

Напомним, что еще одна женщина с COVID-19 родила ребенка в Ивано-Франковске. Она умерла на следующий день, болезнь подтвердили посмертно.

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