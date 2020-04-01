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В Киеве за сутки коронавирусом заболели 25 человек - среди них годовалая девочка

Госпитализировали 15 человек, 10 лечатся дома. 

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 25 человек - среди них годовалая девочка
Фото: EPA/UPG

В Киеве количество граждан с коронавирусом за сутки увеличилось на 25 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Из новых 25 случаев заражения - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 года до 80 лет и один ребенок - девочка, которой немногим более года. Общее количество заболевших киевлян составило 132.

"Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян - в Александровскую четверых, в больницу №4 - семерых, в больницу №9 - троих и одного и больницу №3. Остальные 10 лечатся дома", - сообщил Кличко.

Он отметил, что больше половины киевлян, у которых подтвердили COVID-19 за минувшие сутки, не выезжали в последнее время за границу.

"То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - сообщил мэр.

Напомним, общее количество заболевших COVID-19 в Украине по состоянию на 1 апреля составило 669 случаев. Из них 17 человек умерли, 10 выздоровели. 

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