Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
ГлавнаяПраво

ГБР начало расследование экспорта противоэпидемических товаров в страны Европы

Подозреваются сотрудники Государственной таможенной службы. 

ГБР начало расследование экспорта противоэпидемических товаров в страны Европы
Фото: Lb.ua

Следователи ГБР начали расследование по факту ненадлежащего выполнения сотрудниками Государственной таможенной службы своих служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины).

По предварительным данным, чиновники таможенной службы не приняли необходимые меры относительно запрета экспорта товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием совершают прокуроры Офиса генпрокурора. В случае доказательства вины чиновникам грозит лишение воли сроком от 2 до 5 лет лишения воли. 

Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука. Речь идет о промедлении с запретом на экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также