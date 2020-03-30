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ГлавнаяПраво

Во Львовской области суд впервые оштрафовал нарушителя карантина

Торговавший продуктами мужчина оштрафован на 17 тыс. гривен.

Николаевский районный суд вынес первое во Львовской области постановление об административном взыскании в виде штрафа в 17 тыс. гривен на гражданина, который нарушил условия торговли во время карантина.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что 20 марта сотрудники МВД составили админпротокол на 37-летнего жителя райцентра Николаев, который в одном из населенных пунктов одноименного района проводил торговлю продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля.

Фото: lv.npu.gov.ua

Материалы передали в суд, который признал мужчину виновным и оштрафовал на тысячу необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

Ранее сообщалось, что первый админпротокол за нарушение карантина в Черновицкой области полиция составила в отношении владельца магазина стройматериалов.

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