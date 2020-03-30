В Нидерландах из закрытого музея украли картину Ван Гога "Весенний сад", - СМИ

В Нидерландах в ночь на 30 марта из музея Singer Laren, закрытого на время карантина, украли картину Spring Garden ("Весенний сад", 1884) Винсента ван Гога.

Об этом сообщает издание Dailymail.

Отмечается, что картина была предоставлена музею в аренду. На ней изображен весенний сад священника в Нуенене - городе, где в то время жил Ван Гог.

Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил, что "был шокирован кражей".

Известно, что воры попали в здание, разбив стеклянную дверь. Кражу расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.

Напомним, 16 марта власти Нидерландов запретили проводить мероприятия численностью более 100 человек и отменили занятия в школах до 6 апреля 2020 года.