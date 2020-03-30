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Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле

Команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас.

Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле
Станция "Академик Вернадский"
Фото: uac.gov.ua

Украинские полярники, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции, которые должны сменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег, добрались до Чили.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что сегодня, 30 марта, команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланового пролива. Теперь, согласно правилам, внедренных Чили, члены экспедиции будут находиться на обсервации, а затем - продолжат путь в Антарктиду на корабле.

"На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовщицы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "закинуть" еще в январе-феврале", - отмечается в сообщении.

Напомним, команда 25-й Украинской антарктической экспедиции отправилась на станцию 16 марта, но не смогла добраться в Антарктиду и была вынуждена 20 марта вернуться в Киев. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла тесты на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции COVID-19 не обнаружили.

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