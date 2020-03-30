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В Киеве отопительный сезон могут завершить в конце этой недели

Это произойдет, если не изменится прогноз потепления. 

В Киеве отопительный сезон могут завершить в конце этой недели

Отключение отопления в Киеве может состояться уже в конце этой недели. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он пояснил, что по нормативам завершить отопительный сезон можно после того, как среднесуточная температура составляет не ниже 8 градусов.

"До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, дальше существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже выключать отопление, завершать отопительный сезон", - заявил Кличко.

Он добавил, что школы, детские садики и административные здания уже отключены от отопления. 

Напомним, власти Киева решили с 25 марта отключить отопление в школах и детских садах, которые ушли на карантин из-за коронавируса.

Еще 6 марта в КГГА заявили, что жители многоэтажек уже могут подавать заявления на отключение отопления, чтобы не переплачивать. 

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