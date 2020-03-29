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В Киев поездом прибыли 700 эвакуированных из РФ украинцев

Все пассажиры подписали согласие на самоизоляцию.

В Киев поездом прибыли 700 эвакуированных из РФ украинцев
Фото: https://dpsu.gov.ua

В Киев в воскресенье поездом прибыли 700 эвакуированных из России украинцев. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками Нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что всем пассажирам измерили температуру и поинтересовались состоянием их здоровья. Также они подписали согласие на самоизоляцию.

Пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно в защитных костюмах.

Напомним, с 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком (за исключением специально организованных рейсов). С полуночи 17 марта минимум по 24 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с полуночи 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

После введения в Украине карантина из-за коронавируса из-за границы удалось вернуть 100 тысяч граждан.

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