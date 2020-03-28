Оккупанты ранили двух украинских военных у поселка Шумы и хутора Вольное

Боевики на Донбассе в субботу ранили двух украинских военных. Об этом сообщили в штабе ООС.
"У поселка Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - говорится в сообщении.
Вблизи хутора Вольное украинского военнослужащего ранил снайпер боевиков. Состояние бойца - средней тяжести.
Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием России адекватный ответ.
Напомним, 27 марта оккупанты обстреляли жилой сектор в районе Авдеевской промзоны, ранения получила мирная жительница.