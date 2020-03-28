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Оккупанты ранили двух украинских военных у поселка Шумы и хутора Вольное

Состояние одного из них тяжелое.

Оккупанты ранили двух украинских военных у поселка Шумы и хутора Вольное
Фото: Макс Левин

Боевики на Донбассе в субботу ранили двух украинских военных. Об этом сообщили в штабе ООС.

"У поселка Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - говорится в сообщении.

Вблизи хутора Вольное украинского военнослужащего ранил снайпер боевиков. Состояние бойца - средней тяжести.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием России адекватный ответ.

Напомним, 27 марта оккупанты обстреляли жилой сектор в районе Авдеевской промзоны, ранения получила мирная жительница.

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