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Оккупанты обстреляли жилой сектор в районе Авдеевской промзоны, ранена мирная жительница

Пострадавшая госпитализирована. 

Оккупанты обстреляли жилой сектор в районе Авдеевской промзоны, ранена мирная жительница
Фото: EPA/UPG

От начала 27 марта и по состоянию на 18:00 вооруженные формирования России 5 раз открывали огонь по позициям защитников Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Кроме того, они обстреляли  жилой сектор возле промзоны Авдеевки, в результате чего была ранена мирная жительница. 

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Рядом с Талаковкой враг выпустил 6 мин из 82-мм миномета, также использовал станковый противотанковый гранатомет. 

По защитникам Павлополя враг вел огонь из минометов калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Водяным применяли противотанковый ракетный комплекс. 

Неподалеку населенного пункта Пески зафиксировали обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганского стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

Обновлено. В штабе ООС сообщили, что оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя гражданка получила ранение в ногу. Она госпитализирована, угрозы для жизни нет. 

"Своими действиями оккупанты в который раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей", - подчеркнули военные. 

Потерь среди военных ООС нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не было. 

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