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Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков

Военным передали 10 танков Т-80БВ и три танка Т-64БВ образца 2017 года.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ), которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что военным передали 10 танков Т-80БВ и три танка Т-64БВ образца 2017 года.

Всего в настоящее время ХБТЗ изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото: ukroboronprom.com.ua

"По двум государственным контрактам ХБТЗ модернизировал почти 100 единиц военной техники... Если процесс будет происходить без проволочек, бронетанковые предприятия будут загружены работой и сохранят положительную динамику увеличения объемов производства. Напомню, в начале года бронетанковая отрасль начала постепенно наращивать производство по различным видам продукции и услуг. За первые два месяца текущего года предприятия концерна бронетанкового дивизиона увеличили производство в более чем два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказал замгендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники Игорь Фоменко.

Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ и отлично показал себя в противостояниях с противодействующими войсками на Востоке Украины.

"После ремонта он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, нового усовершенствованного динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

Модернизированный танк Т-80БВ, получил аналогичные улучшения.

Напомним, в начале марта "Укроборонпром" выполнил контракт на модернизацию 30 танков Т-72. Технику ремонтировал Киевский бронетанковый завод.

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