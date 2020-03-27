За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утреннней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ВСУ была выпущена 51 мина калибра 120 и 82 мм вблизи Павлополя. Защитников Талаковки обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции ООС возле Авдеевки. Отмечается, что силы ООС дежурными огневыми средствами сил дали противнику жесткий ответ.

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ возле Луганского - из миномета калибра 82 мм, использовав три мины. Военнослужащие приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Напомним, ранее генсек ООН призвал прекратить огонь на Донбассе и сосредоточиться на борьбе с COVID-19.