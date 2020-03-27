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За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет

Военнослужащие приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций.

За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утреннней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ВСУ была выпущена 51 мина калибра 120 и 82 мм вблизи Павлополя. Защитников Талаковки обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции ООС возле Авдеевки. Отмечается, что силы ООС дежурными огневыми средствами сил дали противнику жесткий ответ.

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ возле Луганского - из миномета калибра 82 мм, использовав три мины. Военнослужащие приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Напомним, ранее генсек ООН призвал прекратить огонь на Донбассе и сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

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