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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе сержанту Михальчуку

Он погиб 14 декабря, прикрывая от обломков своих побратимов. 

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Сергею Михальчуку, который в декабре 2019 погиб в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. 

Также его удостоили ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, постановляю: присвоить звание Героя Украины и удостоить орденом "Золотая Звезда" Сергею Михальчуку - сержанту (посмертно)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Напомним, что 21-летний сержант Нацгвардии Сергей Михальчук погиб 14 декабря во время артиллерийского обстрела. Во время взрыва он принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. 

Михальчук стал первым украинским военным, который погиб после "нормандской встречи" в Париже 9 декабря.

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