Зеленский обсудил с президентом Швейцарии совместное производство аппаратов ИВЛ

Стороны акцентировали внимание на важности международной координации усилий по борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Стороны акцентировали внимание на важности международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предупреждении негативных последствий его распространения. Особенно отмечена необходимость предоставления социальной помощи населению и поддержки национальных экономик", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по оперативному налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Зеленский высоко оценил принятые швейцарской стороной шаги для обеспечения возможностей эвакуации граждан Украины и Швейцарии, которые захотели вернуться домой.

"Президент Украины выразил личную благодарность Федеральному президенту Швейцарии за разработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии", - отмечает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский поприветствовал и поддержал инициативу проведения 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарской Конфедерации. Была выражена надежда на проведение государственного визита Федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире.