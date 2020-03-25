Кулеба заявил, что Украина намерена осуществить транзит материалов против коронавируса из Китая через Россию

Украина намерена осуществить транзит материалов против распространения коронавируса из Китая через Россию.Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в эфире канала "Украина".
"Мы выявили дипломатическое желание провести этот транзит", - сказал Кулеба.
По его словам, Россия пока дипломатически этот вопрос не обсуждает.
Кулеба отметил, что РФ эвакуирует своих граждан из Украины, и наоборот.
Напомним, 19 марта стало известно, что посольство России в Украине готовится эвакуировать своих граждан, которые не могут самостоятельно выехать из Украины после закрытия границ. Объявили о формирования списка тех, кто намерен вернуться в РФ из Украины.