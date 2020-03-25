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Порошенко призвал отказаться от "консультативного совета" с боевиками

"Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины".

Порошенко призвал отказаться от "консультативного совета" с боевиками

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от создания так называемого "консультативного совета" с главарями террористов. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Европейская Солидарность" как украинская государственная оппозиция подставила плечо власти в противодействии коронавирусу. Поддержала ее инициативу и подала свои предложения. В том числе и об источниках наполнения резервного фонда для преодоления последствий пандемии. Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушным общественностью наметили еще в прошлом году. Согласиться на создание так называемого консультативного совета - значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. с. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора - признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций", - отметил Порошенко.

По его мнению, независимо от того, кто поставит подпись под этим протоколом, ответственность будет лежать на президенте Владимире Зеленском.

"Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание «консультативного совета». Власти должны все силы концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное. Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его", - резюмировал Петр Порошенко.

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