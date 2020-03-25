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Следующую партию тестов на коронавирус из Китая и Южной Кореи доставят в ближайшие дни

Для этого зафрахтован самолет казахской авиакомпании. 

Следующую партию тестов на коронавирус из Китая и Южной Кореи доставят в ближайшие дни
Фото: EPA/UPG

В Китай 26 марта вылетит грузовой самолет для доставки следующей партии ПЦР-тестов на коронавирус и медицинских средств в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Также началось производство украинских тестов и средств защиты. Ориентировочно их поставят в медицинские учреждения через 10 дней. 

"Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 000 тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 000 таких тестов. Таким образом, у нас будет уже 250 000 ПЦР-тестов. Запланировано еще несколько партий из других стран", - сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Он пояснил, что был зафрахтован грузовой самолет казахской компании - он обойдется Украине дешевле, чем полеты отечественного Ил-76. Борт вылетит из Астаны и в четверг должен приземлиться в Китае. 

По словам Тимошенко, будет доставлено 280 000 респираторов, 30 000 защитных костюмов и медицинские маски. 

Он также отметил, что остановка закупок ПЦР-тестов может произойти, когда динамика эпидемии начнет падать. 

"По нашей информации, все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследования образцов биоматериала", - добавил Кирилл Тимошенко. 

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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