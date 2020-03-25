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Мэр Конотопа заявил о первом случае коронавируса в Сумской области

Заболевшая 76-летняя женщина находится в реанимации.

Мэр Конотопа заявил о первом случае коронавируса в Сумской области
Фото: konotop.in.ua

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил о первом случае коронавируса в Сумской области.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания на коронавирус. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Семенихин в фейсбуке.

Женщине сделали два быстрых теста, оба показали положительный результат. Анализы направлены на подтверждение в сумскую лабораторию.

На сайте Сумской ОГА говорится, что сегодня в области был создан межведомственный оперативный штаб по противодействия распространению коронавируса. Среди основных задач штаба - разработка превентивных мер, организация своевременного реагирования в случае выявления заболеваний, обеспечение устойчивого функционирования объектов критической инфраструктуры.

Штаб возглавил директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаша.

Напомним, что 24 марта коронавирус впервые подтвердили в четырех новых регионах Украины: Одесской, Волынской, Запорожской и Луганской областях.

25 марта первый случай выявили в Винницкой области.

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