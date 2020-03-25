Матч Лиги Чемпионов стал для Италии биологической бомбой, - мэр Бергамо

Мэр Бергамо Джорджио Гори поддержал мнение, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" (4:1), сыгранный 19 февраля в Милане, стал биологической бомбой.

При этом Гори особо отметил, что события, связанные с проведением того матча, оказали существенное влияние на распространение коронавируса по всей Италии.

"Этот матч стал биологической бомбой. Тогда мы не знали, что происходит. В Италии первый пациент появился только 23 февраля. Если вирус уже активно распространялся, 40 тысяч фанатов, которые отправились на "Сан-Сиро", были заражены. Многие смотрели матч группами, было много контактов", - цитирует Гори Marca.

Вместе с тем, мэр Бергамо не хочет отождествлять все беды от коронавируса в стране только с поединком в Милане.

"Конечно, эта встреча не стала причиной всего, что произошло, поскольку реальным местом вспышки инфекции стала больница в Альцано-Ломбардо, где пациент с неопределенной пневмонией заразил других пациентов, врачей и медсестер", - убежден политик.