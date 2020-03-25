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Первый теннисист ATP-Tour заразился коронавирусом

Тьяго Сейбот-Уайлд лишь пару недель назад выиграл свой первый титул на турнирах под эгидой ATP.

Первый теннисист ATP-Tour заразился коронавирусом
Тьяго Сейбот-Уайлд
Фото: Chile Open

114-я ракетка мира, бразилец Тьяго Сейбот-Уайлд сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

20-летний теннисист, который в начале марта выиграл турнир ATP в Сантьяго, признался, что чувствует себя хорошо, но подчеркивает, что это серьезное заболевание.

"Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и следую всем рекомендациям докторов. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя", - цитирует Тьяго "Большой теннис Украины".

Добавим, что Сейбот-Уайлд стал самым юным бразильцем в истории ATP, который выиграл турнир, а также самым юным чемпионом "Золотой серии" (февральские турниры в Южной Америке) с 2005 года, когда в Акапулько взял титул Рафаэль Надаль.

Кроме того, Тьяго стал первым игроком, рожденным в 2000-х, который выиграл соревнования на уровне ATP.

Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Напомним, что ATP и WTA не проводят турниры в рамках своих ассоциаций с 8 марта, когда в США был отменен объединенный чемпионат в Индиан-Уэллс.

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