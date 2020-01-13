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Cборная Сербии стала историческим первым чемпионом ATP Cup (обновлено)

В финале балканцы обыграли испанцев.

Cборная Сербии стала историческим первым чемпионом ATP Cup (обновлено)
Теннисная сборная Сербии
Фото: EPA/UPG

В финале международного командного теннисного турнира ATP Cup с призовым фондом 15 млн долл., который проходил в Австралии, встречались сборные Сербии и Испании.

Сербы оказались сильней 2:1 и стали первыми победителями ATP Cup.

Определяющим в победе балканцев стал матч лидеров двух команд – первой и второй ракеток мира Рафаэля Надаля и Новака Джоковича соответственно.

Победу одержал Джокович 6:2, 7:6.

Своей победой Новак сравнял счет в матче (1:1), т.к. в первом матче Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Душана Лайовича 7:5, 6:1.

В решающем поединке пар Новак Джокович и Виктор Троицки победили Пабло Карреньо-Бусту и Фелисиано Лопеса в двух сетах - 6:3, 6:4.

Отметим, что в полуфинале сербы обыграли россиян 3:0, а испанцы с таким же счетом оказались сильней хозяев турнира – австралийцев.

Обновление.

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