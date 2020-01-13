Во втором по значимости городе Саудовской Аравии – Джидде на стадионе "Короля Абдалла Спортс Сити" состоялся финал Суперкубка Испании, в котором встретились второй и третий призер чемпионата прошлого сезона – "Атлетико" и "Реал" соответственно.

В отличие от матчей полуфинала ("Атлетико" – "Барселона" 3:2 и "Реал" – "Валенсия" 3:1) града мячей зрители не увидели.

Более того, за 120 минут зрители не увидели ни одного мяча.

Лишь серия 11-метровых определила обладателя Суперкубка.

Им в 11-й раз стал "Реал", реализовав все свои удары с "точки" - 4:1.

Таким образом, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан продлил свою уникальную серию по выигранным финалам – в девятый раз француз вывел "Реал" в финал турнира и в девятый раз мадридцы этот финал выигрывают.