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"Реал" красиво обыграл "Валенсию" и стал первым финалистом Суперкубка Испании

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

"Реал" красиво обыграл "Валенсию" и стал первым финалистом Суперкубка Испании
А зеленая форма "Реалу" к лицу
Фото: EPA/UPG

В первом полуфинальном матче за Суперкубок Испании вице-чемпион страны прошлого сезона - мадридский "Реал" в великолепном стиле переиграл обладателя Кубка Короля - "Валенсию" 3:1.

На 15-й минуте счет открыл прямым ударом с углового Тони Кроос.

Немец увидел, что голкипер "летучих мышей" Хауме Доменек выбрал неподходящее время и место, объясняя партнерам по команде тактические схемы, и бесхитростно закрутил мяч в ворота – 1:0.

Под занавес первого тайма Иско удвоил преимущество "королевского" клуба – 2:0.

А когда Лука Модрич в середине второй 45-минутки красиво шведой вырезал мяч в ворота, стало ясно, что первый финалист турнира уже определен – 3:0.

Единственно, что сумели сделать валенсийцы – это забить в компенсированное время гол престижа с сомнительного пенальти – 3:1.

Сегодня "Реал" узнает своего соперника по финалу: "Барселона" встречается с "Атлетико".

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