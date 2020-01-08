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Австралиец в одиночку пересек Антарктиду за 58 дней, установив мировой рекорд

На российской станции ему приготовили сауну.

Австралиец в одиночку пересек Антарктиду за 58 дней, установив мировой рекорд
Джефф Уилсон
Фото: peoples.ru

Австралиец Джефф Уилсон в одиночку пересек Антарктиду и установил рекорд по протяженности пройденного маршрута, сообщает "Спорт-Экспресс".

Он побил достижение Майка Хорна, который в 2017 году стал первым человеком, без посторонней помощи в одиночку преодолевшим путь длиной в 5100 км. На это Хорн потратил 57 дней.

49-летний Уилсон пересек Антарктиду за 58 дней, однако он проделал путь длиной в 5306 км, что является рекордом. Удлинить маршрут относительно Хорна Уилсон смог за счет подъема на самую высокую точку Антарктиды - Купол Аргуса. Точка расположена на высоте 4093 метра над уровнем моря.

Уилсон готовился к своему путешествию 7 лет. Заключительной точкой его маршрута была российская антарктическая станция Новолазаревская, где члены экспедиции подготовили для Уилсона праздничный ужин и горячую сауну.

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