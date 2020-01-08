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"Ливерпуль" заключил рекордный для английских клубов контракт на поставку экипировки

Успехи на поле трансформируются в успехи в финансах.

"Ливерпуль" заключил рекордный для английских клубов контракт на поставку экипировки

Накануне "Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества с новым техническим спонсором. Им стал американский гигант Nike.

По этому контракту "красные" будут зарабатывать 94 млн евро в год, сообщает Daily Mail, что является рекордом для английских клубов.

Ранее больше всех получал "Манчестер Юнайтед" (88 млн евро от Аdidas).

Больше "Ливерпуля" от технических спонсоров получают только два испанских гранда - "Барселона" (117 млн евро, Nike) и мадридский "Реал" (115 млн евро, Аdidas).

Отметим, что многолетнее сотрудничество "Ливерпуля" и Nike начнется 1 июня 2020 года. 

До этого техническим партнером клуба был New Balance.

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