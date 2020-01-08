За эру Абрамовича компенсация досрочно уволенным тренерам "Челси" достигла 9-значной цифры

"Челси" заплатил более 90 млн фунтов (106 млн евро) на компенсации досрочно уволенным тренерам с момента прихода в клуб Романа Абрамовича в 2004 году, сообщает Sky Sports.

Около трети от этой суммы неустойки, включая судебные издержки – 30 млн евро - приходится на штаб Антонио Конте, уволенного в июле 2018 года.

Конте возглавил "Челси" в 2016 году, и у него оставался год по контракту, но команда заняла пятое место в Английской Премьер-Лиге и не смогла квалифицироваться в Лигу Чемпионов, что и послужило причиной увольнения. Хотя годом ранее "пенсионеры" под его руководством выиграли АПЛ, а в мае 2018 года и Кубок Англии.

На его место пришел другой итальянец Маурицио Сарри, которого также постигла учесть досрочного расставания со "Стэмфорд Бридж" летом 2019 года.