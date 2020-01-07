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Роналду начал календарный год с хет-трика

"Юве" обыграл "Кальяри".

2020-й год начался для Криштиану Роналду на 5 баллов
Фото: EPA/UPG
2020-й год начался для Криштиану Роналду на 5 баллов

В рамках 18-го тура Серии А "Ювентус" на родном "Альянц Стэдиуме" разгромил "Кальяри" 4:0 и на время вернул себе единоличное лидерство в чемпионате.

Хет-триком отметился Криштиану Роналду.

При этом первый гол португальца - из категории Мade by myself. Криштиану перехватил передачу игрока гостей, обыграл голкипера Робина Ульсена и поставил эффектную точку.

Добавим, что португалец впервые забил в пяти подряд матчах за "Ювентус" в чемпионате - за этот промежуток Криштиану отличился восемь раз.

Кроме первого своего хет-трика в Серии А, Роналду отдал в матче против "Кальяри" результативную передачу на Гонсало Игуаина в концовке встречи.

Отметим, что в вечерней программе тура "Интер" в Неаполе обыграл местный одноименный клуб (3:1) и вернул двоевластие в Серии А.

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