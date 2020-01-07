Обладатель Золотого мяча-2018 может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главной трансферной целью клуба "Ди Си Юнайтед", выступающего в МЛС, сообщает The Athletic.
По информации источника, "Ди Си" считает опытного хорвата идеальной заменой для Уэйна Руни, который покинул команду в прошлом месяце.
Столичный клуб уже контактировал с представителями игрока, который может перебраться в МЛС в летнюю трансферную кампанию.
Главным препятствием является то, что контракт обладателя Золотого мяча-2018 истекает через полтора года, а руководство "Реала" готово рассмотреть трансфер Луки, но только при соответствующем предложении.
При этом сам хорват крайне заинтересован в потенциальном переходе.
В текущем сезоне 34-летний хавбек провел в Примере 14 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.