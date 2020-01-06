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"Манчестер Сити" заинтересован в еще одном защитнике сборной Украины

Николай Матвиенко может перебраться на Туманный Альбион.

"Манчестер Сити" заинтересован в еще одном защитнике сборной Украины
Николай Матвиенко
Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал представителей "Манчестер Сити", сообщает The Athletic.

При этом, помимо Матвиенко "горожане" также заинтересованы в защитнике "Интера" Милане Шкрыняре, но вариант с Матвиенко выглядит более доступным для чемпионов Англии, т.к. словацкий футболист лишь в прошлом году продлил контракт с миланским клубом до 2023 года и сумма трансфера может достигнуть 70 млн евро.

Действующий контракт Матвиенко с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 23-летний уроженец Сак в 21-м поединке за "Шахтер" забил 1 гол.

Напомним, за "Манчестер Сити" выступает еще один игрок сборной Украины - Александр Зинченко.

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