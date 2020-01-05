Вандалы опрокинули статую нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича в городе Мальме, сообщает шведский портал Aftonbladet.

Фото: aftonbladet.se

По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор.

Фото: aftonbladet.se

На голову "бронзовому Златану" надели черный свитер с надписью "Швеция".

Местная полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики "Мальме", которые враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды - "Хаммарбю".

Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению.