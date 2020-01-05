Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
ГлавнаяСпорт

Cага о взаимоотношении фанов "Мальме" и Ибрагимовичем достигла апогея: фанаты повалили статую футболиста

Ультас подпилили ноги статуе.

Вандалы опрокинули статую нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича в городе Мальме, сообщает шведский портал Aftonbladet.

Фото: aftonbladet.se

По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор.

Фото: aftonbladet.se

На голову "бронзовому Златану" надели черный свитер с надписью "Швеция".

Местная полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики "Мальме", которые враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды - "Хаммарбю".

Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению.

Фото: aftonbladet.se

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также